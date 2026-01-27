観光客でにぎわう大連傅家荘公園の浜辺。（２０２５年７月１０日、ドローンから、大連＝新華社記者／潘碰竜）【新華社大連1月27日】中国遼寧省大連市統計局はこのほど、2025年の同市の域内総生産（GDP）は1兆2億1千万元（1元＝約23円）に上り、価格変動を除く実質で前年比5.7％増加したと明らかにした。大連は、東北地域で初めてのGDPが1兆元を突破した都市となった。