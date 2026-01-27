２７日、北京で行われた中国選手団の結団式。（北京＝新華社記者／那宇奇）【新華社北京1月27日】中国北京で27日、ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する中国選手団の結団式が行われた。２７日、北京で行われた中国選手団の結団式。（北京＝新華社記者／那宇奇）