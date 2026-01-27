ロックバンド・マキシマムザホルモンのナヲが２６日、Ｘを更新。きゃりーぱみゅぱみゅがＸで「９日間連続ワンオペ」など訴えた投稿をリポストし、自身の育児期間を振り返った。きゃりーぱみゅぱみゅは２６日、Ｘで「お願い…保育園入れますように…９日間連続ワンオペ」と投稿。これをリポストしたナヲは「夫激務で基本毎日ワンオペだった当時を思い出して泣きそう」と振り返った。そして「生後２カ月からスタジオ同伴で休憩