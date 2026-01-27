浦和レッズは26日、開幕直前イベント「REDS START 2026 大決起集会 supported by 三菱重工」に、日向坂46の元メンバーで女優の佐々木美玲さんがゲスト出演することを発表した。佐々木さんは日向坂46時代にアルバムリード曲のセンターなどを務め、昨年にグループを卒業。現在は女優やモデルとして活躍している。クラブによると、佐々木さんは「観戦初心者代表」としての参加になるという。イベントは2月1日に浦和駅東口駅前