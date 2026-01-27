金の価格の上昇が止まりません。グリーンランドなどをめぐる地政学リスクやアメリカの利下げへの期待感などから、史上初めて1オンス＝5000ドルの大台を突破しました。【映像】グリーンランドの街の様子金のスポット価格は26日の取引で一時、1オンスあたり5100ドルを超え初めて5000ドルの大台を突破し、史上最高値を更新しました。グリーンランドをめぐる欧米間の緊張の高まりやトランプ大統領がカナダに対して、中国と取引を続