Appleが荷物追跡タグ「AirTag」の第2世代モデルを発表しました。次世代のAirTagはより精密な検出が可能になり、Bluetoothの範囲も拡大し、さらにスピーカーもより大音量になって発見しやすくなっています。Apple、範囲が広がり、見つけやすさが向上した新しいAirTagを発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/01/apple-introduces-new-airtag-with-expanded-range-and-improved-findability/今回発表された第2