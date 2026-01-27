＜BMSG FES’25＞の模様を収めた LIVE DVD & Blu-rayが、4月10日(金) に発売されることが決定した。＜BMSG FES’25＞は2022年に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催した『BMSG FES’22』以来の野外開催となり、東京・お台場BMSG FES特設会場にて2日間開催。合わせて8万人を動員。BMSG5周年を象徴する祭典となった。LIVE DVD & Blu-rayはSKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKOのラ