1月26日、東京・日本武道館にてブライアン・アダムスのジャパン・ツアーが幕を開けた。当然ながらこれは昨年8月にリリースされた最新アルバム『ロール・ウィズ・ザ・パンチズ』に伴うワールド・ツアーの一環としてのものであり、彼の日本上陸は2023年3月以来、約3年ぶりとなる。この日のステージでは実にトータル28曲が披露され、人で埋め尽くされた会場内には何度となく合唱の輪が広がっていた。まさに至福のひとときだった。正直