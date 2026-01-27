市原吏音がオランダ1部AZに移籍へRB大宮アルディージャのU-23日本代表DF市原吏音がオランダ1部AZとの契約間近だとオランダメディア「Voetbal International」が報じた。21歳以下の選手のみで日本が優勝を果たしたAFC U23アジアカップでキャプテンを務めた市原は1月26日に、大宮から海外クラブ移籍を前提とした手続きと準備のためにチームを離脱したと発表された。その行き先はオランダのAZとなるようだ。同クラブは現在エー