駐車した車の周りに接着剤で石を貼り付けた隣人のために頭を痛めているという話が伝えられた。韓国のオンラインコミュニティに27日、「駐車を防ごうと石を接着剤で付けた隣人の横暴」という文が投稿された。情報提供者のAさんは「A、B、C棟があるマンションに住んでいる。マンション住人なら共同で駐車できる多世帯住宅だ。ところが引っ越してきて1週間でだれかが石を地面に貼り付けて駐車を防ごうとしている」と主張した。Aさんが