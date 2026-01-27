去年８月、那須塩原市に自宅がある男性がＳＮＳで投資を持ち掛けられ、現金を合わせて１億８千万円あまりをだまし取られました。 去年８月、那須塩原市に自宅があり、アメリカに住む飲食店経営の５６歳の男性がＳＮＳで表示された投資の広告のグループに参加しました。 男性はその後、投資のアシスタントと呼ばれる人物から「代行操作での株取り引き」を提案され、依頼したところ、サイト上の資産が増えたように表示された