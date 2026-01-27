２７日に公示される衆議院選挙に向けて各党の動きが活発化しています。 このうち立憲民主党と公明党の栃木県連は２６日、合同で会見を開き、両党が結成した新党「中道改革連合」に次の衆議院選挙で協力することを表明しました。 中道改革連合は次の衆議院選挙で、立憲民主党だった立候補予定者は小選挙区で、公明党だった立候補予定者はすべての小選挙区から撤退し、比例のみで選挙戦に臨むことが決まっています。 県内の小選挙