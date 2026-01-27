衆議院選挙は２７日公示され、与野党は２月８日の投開票まで１２日間の選挙戦に突入します。 選挙戦では、物価高を踏まえた消費税減税のありかたや政治とカネの問題などを巡り論戦が繰り広げられる見通しです。 共同通信の２５日時点の集計では小選挙区２８９、比例代表１７６の合わせて４６５議席に対し、１２００人余りが立候補を予定しています。 ２０２４年１０月の前回選挙以来、１年３カ月ぶりの審判で、２月の衆議院選