「文化財防火デー」の２６日、世界遺産の日光二荒山神社で消防訓練が行われました。 「文化財防火デー」は、１９４９年１月２６日に奈良の法隆寺で壁画などが焼けたことを教訓に定められ、日光市にある世界遺産の二社一寺では、防火デーに合わせて消防訓練を持ち回りで毎年行っています。 消防訓練は、日光二荒山神社本殿の裏山から火が出て、周辺の建物に燃え移る恐れがある想定で行われ、消防や二社一寺の自