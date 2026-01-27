１月２７日に公示される衆議院選挙を前に、栃木県選挙管理委員会は２６日、県庁で立候補の届け出を受け付けるリハーサルを行いました。 リハーサルは実際に立候補の届け出を受け付ける県庁内の部屋で行われ、県選挙管理委員会の職員など約４０人が参加しました。 リハーサルでは職員が当日の受け付け担当者と候補者役に分かれて、届け出順を決めるくじ引きを行ったり、提出された書類に不備がないかを確認した