２５日に千秋楽を迎えた大相撲初場所で準優勝した平幕熱海富士が２６日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」のＳＯＯＮ相撲部に生出演した。決定戦で安青錦に敗れた翌日のテレビ出演。番組冒頭、「ちょっと触っていいですか？」という伊藤海彦アナウンサーに両手を広げて相撲を取るようなポーズをするなど、サービス満点。笑顔でインタビューに応じ、約２０分の出演を終えると最後には「またよろしくお願いします。いつでも