アメリカを最強寒波が直撃し、全米人口の7割超にあたる約2億5000万人が影響を受けている。ニューヨークでは15cm以上の積雪を観測し、各地で停電や空の便の欠航が相次いだ。この寒波により、テキサス州などで計9人の死亡が確認されている。24の州と首都ワシントンが非常事態を宣言する中、空の便は1万2000便以上が欠航した。24州と首都ワシントンに非常事態宣言日本だけでなくアメリカにも最強寒波が襲来。死者が出るなど被害が拡大