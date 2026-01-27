女優浜辺美波（25）が、26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。年始の食あたりについて語った。浜辺は年始早々に自身のインスタグラムで、食あたりで寝込んでいたことを報告していた。浜辺は今年の正月の過ごし方に聞かれると「私はお休みをいただいたので、食あたりして寝てました」と改めて説明。その理由について「8時間から10時間常温放置したエビ天を、深夜に…」と言いづらそうに明かした。また「