雨が降りそうな日に限って、朝は少し肌寒く、動いているうちに暑くなってくることが多々。レインウェアを脱いだり着たりするのは、意外と面倒に感じますよね。そんな悩みを解消してくれるレインジャケットをダイソーで発見！なんと、袖が取り外せる仕様で、楽に調節できるアイデア商品。意外と便利でお気に入りです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：分離式レインジャケット（大人用、ブラック）価格：￥330（税込）サイ