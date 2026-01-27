こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。メイクの仕上がりを左右するアイシャドウ。パーソナルカラーと反対のカラーを使っていると目元がくすんで見えてしまっているかもしれません。今回はメイク初心者さんでも垢抜ける、パーソナルカラーを活かしたアイシャドウの選び方をお伝えします！【詳細】他の記事はこちらイエベ春の垢抜けアイシャドウの選び方イエベ春の方は温かみのある明るい色