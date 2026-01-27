空間が無機質に感じることがあったのですが、強い芳香剤は苦手な筆者…。ほんのり香って見た目もおしゃれなアロマを探していたら、ダイソーで素敵なポプリを発見しました！ガラス瓶にたっぷりと乾燥させた植物が入っていて、見た目の美しさもバッチリ。ラベンダーの香りがふんわり広がり、リラックスできますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ガラスポプリ（ラベンダー）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソ