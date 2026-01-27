日本航空（JAL）は、U-NEXTとのコラボキャンペーンの第2弾を1月1日から開始した。国内線の機内の個人モニターで楽しめるエンターテイメントに、限定作品を中心にU-NEXT配信作品を追加する。作品の一例は、「プレミアリーグ・ストーリーズ 〜Champion's Story〜」、「100番の思い出」、「芸人キャノンボール2025」など。