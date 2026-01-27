手先や足先の冷えがつらい…。そんな方はセリアのカイロをチェックしてみませんか？なんと手に持つだけでなく、手や足に固定することができるアイディア商品なんです。手に持つ必要がないから作業中にも温まることができますよ！筆者は仕事中に愛用。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウォーミット 2P（ホワイトムスクの香り）価格：￥110（税込）販売ショップ：セリ