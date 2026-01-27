◆ローズホテル横浜の「苺づくしのアフタヌーンティー」。かわいすぎるいちごスイーツといちごを使ったセイボリーが勢揃い！ローズホテル横浜のオールデイダイニング「ブラスリーミリーラ・フォーレ」では、2026年2月28日（土）まで「苺づくしのアフタヌーンティー」を開催中。魅惑のいちごスイーツには、ショートケーキをイメージしたヴェリーヌやピスタチオが香るフレジェ、いちごをモチーフにしたマカロンなど7種を用意。横浜元