1月27日、日本で唯一ジャイアントパンダが飼育されている、東京・上野動物園の双子のシャオシャオとレイレイが返還のため中国に向けて出発。【写真】国内初パンダを飼育した上野動物園の歴代パンダ'72年10月、カンカンとランランが上野に来園して以来、“友好のシンボル”として親しまれてきたパンダは、54年ぶりに国内飼育が“ゼロ”になる。歴代ジャイアントパンダ“ありがとう！最終観覧日となった25日には、24.6倍にも上