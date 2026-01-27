【ワシントン共同】11月実施の米中西部ミネソタ州知事選に向けた共和党予備選に出馬表明していたクリス・マデル氏が26日、撤退を表明した。24日に同州ミネアポリスで移民を取り締まる捜査官が抗議中の男性を射殺した事件を受け、トランプ共和党政権に反発。動画声明で「そのような行為をする政党の一員と自認できない」と述べた。マデル氏は、ミネアポリスでの移民摘発が当初の目的を逸脱し、移民・税関捜査局（ICE）は「紛れ