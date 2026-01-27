【パリ＝上地洋実】パリ市は２６日、観光名所のエッフェル塔に名前を刻む女性科学者７２人の候補を公表し、「日本のキュリー夫人」と呼ばれた物理学者の湯浅年子さん（１９０９〜８０年）が含まれた。湯浅さんは、パリで長く原子核の研究活動を続け、日仏友好にも尽力した。フランス人土木技師ギュスターブ・エッフェル氏が設計し、１８８９年のパリ万博に合わせて建設されたエッフェル塔には、科学の功績をたたえるため、同氏