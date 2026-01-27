関田誠大インタビュー後編前編を読む＞＞関田誠大が語る、移籍したからこそ感じたサントリーの強さ「『これは強いはずだわ』と思いました」【休養中に感じていたこと】１月26日現在、SVリーグで首位を走るサントリーサンバーズ大阪にあって不動の司令塔として活躍している関田誠大だが、2025年は故障した右足関節の手術に踏みきり、多くの時間をリハビリに費やした。病名は「インピンジメント症候群」と「右足関節外側側靭帯損