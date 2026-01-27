連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第10回宇野昌磨 後編（全３回）2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第10回は、2018年平昌五輪、2022年北京五輪に出場し、団体戦を含めて日本フィギュア界最多となる３つのメダルを獲得した宇野昌磨の軌跡を振り返る。後編は、恩師との出会