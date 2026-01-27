幸せvs不幸を感じやすい人の差は何で決まるのか。明治大学教授（言語学者）の堀田秀吾さんが、スタンフォード、ケンブリッジ、イエールなど世界の名門大学での研究を基に、人間心理の不思議を科学的に解明した。その一例を紹介しよう――。※本稿は、堀田秀吾『スタンフォード、ケンブリッジ、イエール…世界の科学が証明した絶対に考えてはいけないことリスト』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。■自己肯定感が低い