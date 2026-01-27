現在、日本に流通している革製品は80％近くが輸入品だ。経済産業省によると、うち中国製は40％近くを占める。このまま「日本製」は消えてしまうのか。ジャーナリストの座安あきのさんによる連載「巨人に挑む商人たち」。第5回は「がま口財布の再ブームを起こした革小物メーカー『コルバ』の技術」――。筆者撮影製品の顔を作る大事な裁断の工程。完成した物を想像しながら1カットずつ裁断する - 筆者撮影■キャッシュレス時代に「