私の知るかぎり、本書は初めての「言語学者ではない人が書いた、本格的な言語学ノンフィクション」だ。何よりもまず、言語学という分野で非研究者がこういう本を出すことが、とんでもない離れ業であることを強調しておきたい。なぜかというと、一口に言語学といっても、統語論、意味論、語用論を含め多くの下位分野があり、また各分野の中でも理論が乱立し、それぞれの専門性がきわめて高いからだ。言語学者であっても、なじみ