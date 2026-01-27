北朝鮮の金正恩国務委員長（朝鮮労働党総書記）が、再選されたベトナムのトー・ラム共産党書記長に祝電を送り、両国関係の強化を強調した。26日、北朝鮮の国営メディアが伝えた。旧社会主義国との連帯を積極的に演出する一方で、中国に対しては異例とも言える距離感を示しており、北中関係の冷却化が改めて浮き彫りになっている。報道によると、金正恩氏は今月23日付の祝電で、トー・ラム書記長の再選について「党の強化・発展と人