ブルージェイズは２６日（日本時間２７日）、球団公式Ｘ（旧ツイッター）を更新し、日本時間２６日にＷＢＣ日本代表入りが発表された岡本和真内野手（２９）を日本語で祝福した。まずは「岡本和真選手がＷＢＣ侍ジャパンに選出されました。おめでとう御座います！」と祝うと、続けて「ＷＢＣでの岡本選手の活躍に期待しましょう！」と投稿。２３年大会の決勝の米国戦で放ったソロ本塁打の映像を添付した。さらに「岡本和真：２