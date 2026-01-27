資料 27日に衆議院選挙が公示されました。午前10時までに香川県の3つの選挙区に計10人が立候補しました。 香川1区には4人が立候補しました。前職2人と新人2人の争いです。（届け出順）中道改革連合前職小川淳也さん（54）自由民主党前職平井卓也さん（68）参政党新人道川和樹さん（30）日本共産党新人長尾真希さん（37） 香川2区は前職2人と新人1人の争いです。（届け出順）国民民主党前職玉木雄一郎さん（5