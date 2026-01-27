MURUAから、世界中で愛され続けるミッキーマウスをモードに落とし込んだ限定コレクションが登場。1930年代の“ボタンアイ”アートを採用し、懐かしさと洗練を兼ね備えたデザインが魅力です。カジュアルに偏りがちなキャラクターアイテムを、都会的で大人なムードに昇華したのはMURUAならでは。日常のスタイリングにさりげなく取り入れるだけで、視線を惹きつけるアクセントに。自分らしいおしゃれを