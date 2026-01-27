26日夜、横浜市で車が歩道に突っ込む事故があり、歩行者ら3人がケガをしました。警察や消防によりますと、26日午後9時ごろ、横浜市中区のスポーツジム前の路上で通行人から「店舗に車が突っ込み、人が挟まれている」と119番通報がありました。70代の男性が運転していた乗用車が突然、対向車線を越えて歩道の電柱に衝突したということです。車は衝突したはずみで回転しながらスポーツジムに突っ込み、巻き込まれた歩行者の30代の男