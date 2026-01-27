警察や消防によりますと、26日午後4時過ぎ、長岡市釜ケ島の男性（84）の作業小屋が燃えていると近くの住民から消防に通報がありました。消防車13台、隊員50人が出動して消火にあたりましたが、作業小屋と棟続きの住宅にも延焼。積雪や除雪で積まれた雪などで消火活動は難航しましたが、第二出動もあり午後7時45分に鎮火しました。男性は自力で逃げ出していましたが、顔や両手などに熱傷を負っています。その後、焼け跡の玄関付近か