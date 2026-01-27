私はチグサ。夫のヨウスケの両親と同居をしていて、1階が義両親スペース、2階が私たち夫婦と娘のユイカのスペースとして暮らしています。1年半ほど前に義妹・サナちゃんが結婚資金を貯めるという名目で、義両親のスペースで同居を始めました。けれど先日サナちゃんの婚約者・ジュンセイさんが結婚の挨拶に来て、無事に引っ越していきました。翌週には結婚式と話がトントン拍子に進んでいったのです。サナちゃんがいることで今まで