＜ファーマーズ・インシュランス・オープン事前情報◇26日◇トリーパインズGC サウスC（カリフォルニア州）◇7765ヤード・パー72＞米国男子ツアー今季第3戦目となる「ファーマーズ・インシュランス・オープン」が現地時間29日（木）に開幕する。それに先がけPGAツアーは公式サイトで、優勝予想ランキング（パワーランキング）を発表した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？優勝候補1位に選ばれたのは、先週