27日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝154円台前半で取引された。午前10時現在は前日比04銭円安ドル高の1ドル＝154円28〜31銭。ユーロは62銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円23〜30銭。日米当局が為替介入の前段階となる「レートチェック」を実施したと伝わったことで前日まで円高が進んでおり、反動でドルを買い戻す動きが出た。市場では「日米協調での為替介入への警戒感は根強く、引き続き円を買う動きもある」（