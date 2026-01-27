資料 27日に衆議院選挙が公示されました。午前10時までに岡山県では4つの選挙区に計15人が立候補しました。 岡山1区には、届け出順に5人が立候補しました。前職1人に新人4人が挑みます。（届け出順）参政党新人山本安音さん（26）日本共産党新人住寄聡美さん（42）国民民主党新人原紘志さん（44）中道改革連合新人原田謙介さん（39）自由民主党前職逢沢一郎さん（71） 岡山2区は前職2人と新人2人の争いです