ホットプレートでおいしいパンケーキ シンプルながらも奥が深いパンケーキ。しゅわふわ食感のパンケーキを作るには、生地の配合だけでなく火加減が大切。今日は、温度管理が簡単なホットプレートを使って作るパンケーキをご紹介します。 温度管理が楽ちん ホットプレートを使えば温度管理がとっても楽。料理初心者さんにもおすすめです。小さめのパンケーキを何枚か作って盛り付ければ見た目もGood。 薄力粉を使ったパンケーキ