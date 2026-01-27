イスラエルは、パレスチナ自治区ガザに残る最後の1人の人質の遺体を収容したと発表しました。イスラエル軍は26日、イスラム組織ハマスにより殺害された人質の遺体を収容し、身元を確認したと発表しました。イスラエル軍は、先週末からガザ北部の墓地で大規模な捜索作戦を行っていましたが、現地メディアによりますと、数百体の遺体を掘り出して調べたところ、歯の特徴が一致する遺体があったということです。これでハマスが拘束し