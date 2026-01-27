フジテレビ月9ドラマ「ヤンドク！」が27日までに公式インスタグラムを更新。人気女優たちの2ショットなどを投稿した。公式インスタグラムでは「ヤンドクカルテ」と題して投稿。「再会したマブダチと、これから何か始まりそうな予感の二人…？」と同ドラマに出演中の橋本環奈と内田理央のピース2ショットなどを公開した。ネットでは「とても可愛いツーショット」「可愛すぎる」「満点ショット」「最高！」などの声が上がっ