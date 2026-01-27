さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。1月26日（月）に放送された同番組には、前回の放送に続きフットボールアワー・岩尾望が出演。芸歴30年の後半を振り返った。初出場で打ちのめされた『M-1グランプリ』でついに優勝を果たし、東京に進出したフットボールアワーだったが、そこからの10年も「しんどかった