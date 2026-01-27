26日、大館市で、除雪作業中の男性が除雪機に指を巻き込まれて大けがをしました。大館警察署の調べによりますと、26日午前7時ごろ、大館市白沢の60歳の男性が自宅敷地内で除雪機を使って除雪作業をしていた際、詰まった雪を取り除こうと除雪機のエンジンを切ってシューターに右手を入れたところ、回転が止まっていなかったシューターに巻き込まれました。男性は右手の人差し指と中指の骨を折るなどの大け