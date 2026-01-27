26日、大仙市で、屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し大けがをしました。大仙警察署の調べによりますと、26日午前11時45分ごろ、大仙市大曲田町の80歳の男性が、自宅2階の屋根の雪下ろしをしていたところ、約6メートルの高さから固まった雪の上に転落しました。男性は背骨やろっ骨を折るなどの大けがをしています。男性は1人で作業をしていて、ヘルメットや命綱はつけていなかったということです。