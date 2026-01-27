膵臓がんは治療が難しく、進行した患者さんの多くが「切除不能」と判断されてきました。その理由は、膵臓が多くの重要な血管に囲まれているため、安全に腫瘍を摘出することが困難だからです。しかし、50年にわたって膵臓がん手術に取り組んできた中尾昭公先生によって、「門脈カテーテルバイパス法」や「メセンテリックアプローチ」といった革新的な術式が開発され、従来は治療の対象外とされていた患者さんにも新たな