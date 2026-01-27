運動は体重管理や代謝の改善を通じて、がんの発症リスクを下げる効果があることが多くの研究で示されています。特に大腸がん、乳がん、子宮内膜がんのリスク低下に寄与することが確認されており、身体活動が体内で引き起こす変化を理解することで、運動の重要性が実感できるでしょう。免疫機能の向上や炎症の抑制、酸化ストレスの軽減など、運動がもたらす効果は多岐にわたります。適度な運動習慣を取り入れることが、総合的ながん